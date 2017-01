CROSS - Le Mouillour et Borget vainqueurs à Lèves

700 athlètes ont participé aux départementaux de cross, dimanche, à Lèves. Chez les femmes Emilie Borget (Aclam) s'est imposée pour le 3e fois (après 2013 et 2014), tandis que chez les hommes, la bataille a été serrée entre Flavien Brégeon (ES Jouy St-Prest) et Yoann le Mouillour (As Lèves). Mais c'est ce dernier qui s'est finalement imposé.