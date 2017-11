COUPE DE FRANCE - Le FC Chartres va devoir encore patienter.

Le tirage au sort du 8ème tour de la Coupe de France a été tiré ce mardi soir à l'hippodrome de Vincennes. Et le FC Chartres va devoir encore patienter. Les chartrains se déplaceront sur la pelouse du vainqueur de la rencontre FC St Brice-FC Rouen (prévue ce week-end). Ce sont des clubs de régional et de district. Ce 8ème tour aura lieu le week-end du 2 et 3 décembre