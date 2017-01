CHATEAUDUN - Une permanence pour sortir de l'addiction

Une écoute pour les personnes addictives et leur entourage à Châteaudun. Le CICAT, le Centre d'Information et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie, tient une nouvelle permanence à la maison de l'Etat, avec une assistante sociale.

Elle assurera ces permanences pour les personnes qui souffrent, chaque lundis. Margot Correia, l'assistance sociale, nous parle des personnes qu'elle rencontre et rappelle son rôle au micro d'Elise Vellard

C'est le 22e partenaire à s'installer dans les locaux de la sous-préfecture. La permanence est ouverte le lundi à la maison de l'Etat à Châteaudun de 9h30 à 17 heures et le mardi à la maison médicale de garde avec une éducatrice spécialisée de 10 heures à 16 heures. Entretiens libres et gratuits.