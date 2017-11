CHÂTEAUDUN - Une marche en mémoire d'Alexia

Marche blanche aujourd'hui à Châteaudun en la mémoire d'Alexia Daval, cette joggeuse retrouvée assassinée en Haute-Saône il y a un quinze jours. C'est Christelle Coursimault, une Dunoise, qui a eu l'idée de lancer cette marche blanche via le groupe facebook « Quand tu aimes Châteaudun et ses environs ». Elle explique pourquoi elle a voulu organiser cette marche blanche (Son 1) et explique sa démarche. (Son 2).

La marche blanche partira à 11 heures de la place de la Liberté avec une arrivée à midi sur la place du 18 octobre où il y aura un lâcher de ballons blancs.