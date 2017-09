CHATEAUDUN - Une centaine de personnes défilent contre la réforme du code du travail

Une centaine de personnes se sont mobilisés mardi après-midi à Châteaudun après l'appel de la CGT pour protester contre la réforme du code du travail. Les manifestants ont défilé dans les rues du centre ville en passant devant la sous-préfecture. La réforme ne passent pas auprès des opposants qui ont des arguments. La prochaine manifestation est prévue le 21 septembre prochain et la CGT souhaite rallier encore plus de manifestants à sa cause. Ecoutez quelques réactions recueillies dans le cortège Dunois par Elise Vellard.