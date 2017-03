CHÂTEAUDUN - Marcel Bouard, le doyen, est décédé à 108 ans

Le doyen de Châteaudun et de la Région Centre-Val de Loire est mort. Marcel Bouard s'est éteint, mercredi après-midi, à l'âge de 108 ans. L'habitant du quartier Saint-Jean avait depuis quelques mois quitté sa maison de la route de Brou et vivait au sein de la maison de retraite de la rue Fédé. Le doyen de Châteaudun était né le 27 septembre 1908 à La Chapelle-du-Noyer dans une ferme de Terre-Noire. Il avait vécu les deux grande guerres et a été mobilisé, dès septembre 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ses obsèques auront lieu mardi en l'église Saint-Valérien.