CHATEAUDUN - Malika Benlarbi nouvelle sous-préfète de l'arrondissement

La nouvelle sous-préfète de Châteaudun a pris ses fonctions lundi matin. Malika Benlarbi, 48 ans et mère de trois enfants, occupe pour la seconde fois de sa carrière un poste de sous-préfète après une première expérience il y a 10 ans dans le Cher. C'est dans le privé qu'elle officiait depuis, en tant que directrice générale de Spartago (société de conseil), et directrice des relations institutionnelles du groupe L'Oréal pour la zone Maghreb et Moyen-Orient. Parmi ses priorités, la ruralité, l'emploi et le développement économique avec la filière de déconstruction des aéronefs mais aussi la sécurité routière. Ecoutez Malika Benlarbi la sous-préfète de Châteaudun au micro de Christophe Blondel.