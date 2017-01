CHATEAUDUN - Lucienne s'est invitée sur Intensité !

Les Vamp de retour sur scène ! Lucienne et Solange, qui partagent la scène depuis 8 ans,ont joué plus de 250 spectacles et tournent avec leur nouveau spectacle depuis un an.

Dans Vamp in the kitchen, leur nouveau spectacle, la tante et la nièce se lancent dans la téléréalité nous disait Nicole Avezard, la Lucienne des Vamps. Elle était l'invitée de Christophe Blondel à 7h45.

Le spectacle aura lieu à l'Espace Malraux à 20h45, demain soir. L'entrée est à 26€.

Francine de Cloyes-sur-le-Loir, et Perrine du Gault-Saint-Denis ont remporté chacune deux places sur Intensité !