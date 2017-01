CHÂTEAUDUN - Lucienne des Vamps est l'invitée de 7h45

Lucienne des Vamps montera sur scène samedi soir à l'Espace Malraux de Châteaudun et sera accompagnée par Solange, sa nièce. Intitulé « Vamp in the kitchen », le spectacle mettra en scène les deux comédiennes qui ont été sélectionnées pour participer à un célèbre jeu de téléréalité " Un souper presque parfait ". Nicole Avezard et Lucienne seront nos invitées vendredi à 7h45.