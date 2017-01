CHATEAUDUN - Les mosquées de Châteaudun vous ouvrent leurs portes

Après les attentats de 2015, les mosquées de France avaient décidé de s'ouvrir au public pour montrer ce qu'est l'islam. C'est le cas à Châteaudun, avec la mosquée de la Confédération islamique du Milli Gorüs, la mosquée des Turcs. Nouveauté cette année, la mosquée de l'Association cultuelle et culturelle musulmane dunoise ouvre elle aussi ses portes. Les deux mosquées dunoises sont donc largement ouvertes au public aujourd'hui dimanche. Mohamed Achakour, membre de l' Association culturelle et culturelle musulmane dunoise, explique pourquoi ces portes ouvertes ont lieu. (Son 1) et présente ces portes ouvertes. (Son 2).

Les deux mosquées dunoises sont largement ouvertes au public aujourd'hui ce dimanche. C'est donc une première comme le confirme Mohamed Achakour, membre de l' Association culturelle et culturelle musulmane dunoise. (Son 3).

Portes ouvertes aux deux mosquées de Châteaudun au 3-4 rue du mail de Beauvoir de 10 heures à 17 heures.