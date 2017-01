CHATEAUDUN - Les Champs du Possible fête ses 1 an

L'association les Champs du Possible fête ses un an à Châteaudun. En charge du Village by CA dans les anciens locaux d'Axéréal, elle tente depuis un an de promouvoir le territoire et d'attirer des start-up dans ses locaux. Quatre start-up y sont installées et une cinquième arrivera prochainement. Un appel à candidature est aussi relancé (jusqu'au 20 janvier, contact@campusleschampsdupossible.com ) pour en séduire de nouvelles.

Son président, le député-maire, Philippe Vigier était l'invité de Christophe Blondel ce matin.

L'occasion aussi de faire le point sur un autre dossier annoncé également il y a un an, La filière de démantèlement des avions sur l'ex-base aérienne.