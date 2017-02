CHATEAUDUN – Les boîtes à livres s'installent dans la ville

L’inauguration de la première boîte à livres de Châteaudun est programmée ce mardi, passage des Francs-Tireurs de Cannes à 17h30. C'est une initiative du Lions Club de Châteaudun qui veut lutter contre l'illettrisme. Le principe est simple : vous pouvez emmener un livre chez vous et en rapporter d'autres pour alimenter cette boîte à livres et continuer d'échanger ses lectures. Les autres boîtes à livres sont situées place Solange-Silly à Saint-Jean, place du Phénix à Beauvoir et boulevard Kellermann près de la Poste.