CHATEAUDUN -  Le Village by CA lance un appel à candidatures

A Châteaudun, le village by CA installé sur le campus des champs du possible recrute des start up spécialisées dans le domaine agricole. Un appel à candidatures a été lancé. Les start up ont jusqu'au 8 mars pour présenter leur candidature sur le site www.villagebyca.com. Un comité de sélection se tiendra le 23 mars sur le campus des Champs du possible pour retenir les start-up les plus innovantes. Plus d'infos sur www.campusleschampsdupossible.com.