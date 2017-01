CHATEAUDUN - Le drone s'écrase chez les gendarmes

Un petit drone de loisir s'est écrasé dans la cours de la compagnie de gendarmerie à Châteaudun, dimanche. Le pilote de l'appareil s'entraînait au stade municipal Klébert Picard, quand il a perdu le contrôle, vers 12h.

Le pilote et un second jeune ont été interrogé par les gendarmes puis ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Il est, en effet, interdit de faire voler un drone au dessus de la ville. Une précaution pour éviter de brouiller les radars de la base aérienne, mais aussi à cause du centre pénitencier. Ces engins pouvant servir à la livraison de drogue, d'armes ou de téléphone.

Le survol en drone est passible d'une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende