La féérie du cirque ce dimanche à Châteaudun avec deux représentations du grand cirque Médrano à la Halle à 14h30 et 17h. Les meilleurs artistes du moment, récompensés à de nombreuses reprises dans les festivals les plus prestigieux seront présents pour de fabuleux numéros qui raviront petits et grands.

Vous découvrirez également les animaux exotiques avec la présence de tigres, chevaux, chameaux, etc.