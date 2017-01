CHÂTEAUDUN - Le bureau de poste du centre-ville est resté fermé ce lundi

Dans le centre-ville de Châteaudun, le bureau de poste est resté fermé ce lundi. En cause, un problème de chauffage et une température trop basse dans l'établissement pour les salariés et l'accueil des clients. Le personnel est allé travailler sur le site boulevard Kellerman. Selon le service communication de La Poste, le bureau autour de la place du 18 octobre doit rouvrir mardi.