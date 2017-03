CHÂTEAUDUN - L'UCIA a de nouvelles idées

Une nouvelle présidente à la tête de l'UCIA de Châteaudun. Laure Poirier, une commerçante de 28 ans, a pris les rênes de l'association de commerçants et d'artisans de la cité dunoise la semaine dernière. Elle arrive avec quelques idées nouvelles, tout en maintenant les animations phares de l'UCIA, comme les deux braderies et la Nuit des soldes. Elle veut aussi travailler avec la municipalité et les associations locales. L'UCIA lance aussi un appel à candidature pour que des amateurs de loisirs et d'arts créatifs participent à la prochaine braderie de printemps. Ecoutez Laure Poirier interrogée par Elise Vellard.