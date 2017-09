CHÂTEAUDUN - Fête de l'agriculture : Xavier Chabannes est l'invité de 7h45

La 33e fête de l'agriculture se déroulera dimanche à Châteaudun au lycée de Nermont. Moiss-batt'cross et 2CV' Cross sont au programme. Des baptêmes d'hélicoptères et un marché fermier seront aussi proposés au public. Entre 3.000 et 5.000 personnes sont attendues. Xavier Chabannes, le président des Jeunes Agriculteurs du canton de Châteaudun, sera l'invité de Ludovic Ravailleau à 7h45