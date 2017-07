CHATEAUDUN - Des stages kayak pour les ados

La saison démarre bien pour le Club canoë-kayak de Châteaudun. Plus de 1.000 visiteurs ont été accueillis depuis le 26 juin grâce à une météo plus que favorable. La semaine prochaine, le CCKD organise un stage d'été pour les 8-16 ans, au pied du château de Châteaudun, sur quatre demi-journées sur site et une journée en eaux vives à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Des stages sans niveau pré-requis. Pierre Catinot, initiateur au CCKD, donne le programme de ces demi-journées. Ecoutez-le au micro d'Elise Vellard.

Pour tout renseignement et réservation, s'adresser au 06.33.32.53.64.