CHATEAUDUN - Des formules vacances "sportives et culturelles"

Coup d'envoi des Formules vacances à Châteaudun ! Les activités ont démarré ce lundi, au Bois des gâts. Les formules vacances pour les ados (12/17 ans) se veulent plus sportives et culturelles. Les inscriptions peuvent se faire à la journée (02 37 45 94 44) ou bien à la semaine dit Sihame Khalil, adjointe à la jeunesse et l'enseignement. Elle répondait à Julien Carrara.

Un programme varié qui attend les jeunes inscrits avec de l'accrobranche, du beach-volley, de la voile et même du trampoline en juillet et baignade et escalade à Orléans, kayak, VTT, paddle et bateau mouche à Paris en août, s’offriront aux jeunes.

Des activités qui se dérouleront jusqu'au 1er septembre. Et pour les plus jeunes (3/11 ans), le centre de loisirs propose de nombreuses activités sur le thème du cirque. Diverses sorties sont également au programme.