CHATEAUDUN – 400 000€ d'études pour les lignes TER

400 000 euros ont été attribués à l'avenir des lignes ferroviaires du Sud et de l'Est de l'Eure-et-Loir, « Nos efforts ont porté leurs fruits » selon Fabien Verdier, Conseiller régional qui est intervenu vendredi matin en Commission permanente régionale à Orléans. Le rapport prévoit un soutien aux lignes Châteaudun-Austerlitz, Arrou-St Pellerain - Chartres et Toury-Paris.