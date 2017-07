CHATEAUDUN - 12 créateurs d'entreprises formés

Comment créer son entreprise ? Douze stagiaires ont été accompagnés par la BGE-ISmer pendant deux mois et demi à Marboué, près de Châteaudun. Des porteurs de projets qui ont appris à élaborer un business plan et à construire un projet qui tient la route. Lundi, l'heure était au bilan de cette formation de création/reprise d'entreprise. Ecoutez Raphaëlle Pichon qui souhaite créer sa boutique de tapissier d'ameublement à Châteaudun, et Stéphanie Layani, qui souhaite créer une entreprise de traiteur express et salon de thé à Châteaudun. Elles répondaient à Elise Vellard.

Deux prochaines sessions de formation auront lieu en Eure-et-Loir au cours du deuxième semestre. Il y aura une réunion d'information à Dreux le 4 septembre et une autre à Nogent-le-Rotrou le vendredi 8 septembre. Renseignements au 06.72.78.61.00.