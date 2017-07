CHARTRES - Visite de la cathédrale à destination des enfants

Une nouvelle offre de visite pour la cathédrale de Chartres. Elle s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans qui veulent découvrir les mystères de ce monument visité chaque année par plus d'un million de touristes. Ils pourront notamment découvrir les personnages des vitraux et de la statuaire grâce à des poupées qui vont les immerger dans l'histoire de la cathédrale. Un parcours d'une heure pour retenir toute leur attention. Mais pourquoi ces visites ont été créées pour les enfants ? On écoute la réponse de Marie-Christine Blanchet, du service accueil visites de la cathédrale. (Son 1)

Mais que vont découvrir exactement les enfants ? (Son 2).

Rendez-vous les mardis 11 et 25 juillet à 15 heures à la cathédrale de Chartres. 5€ par personne. Réservation obligatoire au 02.37.21.75.02.