CHARTRES- Un trafic d'héroïne démantelé

Quatre hommes seront bientôt jugés pour un trafic d'héroïne à Chartres. Le 4 juillet, la brigade des stupéfiants avaient interpellé, en flagrant délit à Dreux, deux hommes. Le dealer présumé était en possession de 3g d'héroïne. Chez une « nourrice » 122g ont été retrouvés et 400€ en liquide. l'homme a aussi été interpellé et un Chartrain a également été appréhendé. Ces arrestations mettent fin à deux mois de filatures, écoutes et surveillances. Les quatre hommes passeront devant le Tribunal, le 28 juillet.