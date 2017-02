CHARTRES - Un salon pour les seniors en mai à Chartrexpo

En mai prochain du 11 au 13 aura lieu à Chartrexpo un nouveau salon « salon des 50 ans et plus ». Dédié aux futurs retraités et aux seniors, ce salon proposera dix pôles thématiques seront : loisirs et voyages, alimentation, santé, culture, nouvelles technologies, forme et bien-être, retraite et patrimoine… et devraient accueillir une cinquantaine d'exposants.