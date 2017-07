Treize à la douzaine, le groupe Chartrain est l'invité de Chartrestivales, ce mardi soir. Le public pourra découvrir le répertoire riche de ces cinq interprètes-musiciens qui prennent plaisir à mélanger le plus harmonieusement possible des chansons connues et d’autres moins, des actuelles, des « standards » et des anciennes.Ca va Georges Brassens à Téléphone en passant par Bénabar ou Ricet Barrier. C'est à 21h, Place Marceau