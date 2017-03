CHARTRES - Présidentielles : Jean-Pierre Gorges demande le report de l'élection

Jean-Pierre Gorges a demandé aujourd'hui officiellement au Président de la République le report de l'élection présidentielle. Il a adressé un recours au Conseil Constitutionnel. Il assure que la « sérénité nécessaire au bon déroulement de l'élection n'est à l'évidence plus assurée » au vu des derniers événements et que certains partis font pression sur les élus et « entreprennent de bloquer les parrainages ou une personnalité qui n'est pas candidate ».