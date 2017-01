CHARTRES - Pôle universitaire : portes ouvertes le 4 février

Le Pôle universitaire d'Eure-et-Loir organisera sa journée portes ouvertes le samedi 4 février ( de 9h à 17h). L'occasion de visiter le site et découvrir les différentes formations proposées ( Collegium sciences et techniques, cosmétique, pharmacie et l’agroalimentaire, Collegium Droit, économie et gestion). C'est au 21 rue de Loigny-la-Bataille à Chartres.