CHARTRES - Pas de train pour Paris le week-end

La circulation des TER entre Chartres et Paris sera fortement perturbée pendant les quatre week-ends du mois de janvier. Des travaux auront lieu entre Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse dans le cadre du projet « Grand Paris Express ». Pour circuler entre ces deux gares, il faudra emprunter le RER C. Plus de renseignements sur www.ter.sncf.com.