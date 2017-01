CHARTRES - Pas de train entre Versailles et Paris lundi, terminus La Verrière

A la suite d'un important retard dans les travaux entrepris sur les voies à hauteur de Clamart, le trafic SNCF sera totalement interrompu lundi toute la journée entre Versailles et Paris Montparnasse. La SNCF annonce des informations dans la soirée, mais conseille, d'ores et déjà, aux voyageurs et usagers de la ligne Chartres - Paris de reporter leur voyage.

MAJ 21h00 - Tous les trains auront pour origine et terminus La Verrière (78).

Le plan de transport de demain, suppression donc des corails 16754 et 16758. Les corails 16752 et 16756 terminus Chartres. pic.twitter.com/XCW3q82l8H — Chartres Trafic TER (@ChartresTrafic) 29 janvier 2017

Les gares de Montparnasse, Vanves, Clamart, Bellevue, Meudon, Sèvres Rive Gauche, Chaville Rive Gauche et Viroflay Rive Gauche ne seront pas desservies.

Les voyageurs sont invités à emprunter les itinéraires alternatifs : les trains RER C ou ligne U, ou les bus RATP et Phébus.

Les horaires des trains sur les axes Dreux, Rambouillet, Mantes ainsi que TER Chartres Paris seront modifiés.

MAJ 19H25 - Informations SNCF :

Pour les clients venant du Mans, possibilité d'emprunter les TGV pour Paris.

Les trains corail 16752 et 16756 en provenance du Mans seront terminus Chartres, le 16758 quant à lui supprimé.

La ligne U circulera normalement ainsi que le RER C.