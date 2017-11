CHARTRES - Novo Nordisk poursuit son extension

Novo Nordisk n'en finit plus de s'agrandir à Chartres. Depuis 2013, la société danoise, spécialisée dans la production d'insuline et dispositifs d'injection, a doublé ses effectifs pour atteindre 1.200 salariés. Mardi, l'entreprise a inauguré son nouveau restaurant de 1.200m². C'est la sixième extension du site depuis 1990. Sur les 25 millions d’investissement cette année à Chartres, 6,5 millions ont été consacrés pour ce nouveau bâtiment. Et le programme d'investissement va se poursuivre à hauteur de 20 millions d'euros annuels. Jusqu'en 2020, le groupe Danois aura ainsi consacré 100 millions d'euros à son site Chartrain. L'objectif si la croissance se poursuit est de construire une quatrième ligne de production. Ecoutez Kasper Bødker Mejlvang, le directeur général au micro de Christophe Blondel.