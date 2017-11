CHARTRES - Loi travail : manif à 17 heures

"Halte à la casse de nos acquis sociaux ": voici le message que souhaite porter l'intersyndicale CGT, FO et FSU ce jeudi après-midi à Chartres. Un appel a manifester a élé lancé pour la défense des services publics et demander l'abrogation de la loi Travail et le retrait des Ordonnaces.. Le rassemblement est prévu à 17h place des Epars.