56ème national d'élevage de bergers de Beauce à Chartres. 600 chiens sont attendus sur le terrain de la commune libre de St-Brice, samedi (près de la maison de retraite). Plus d'une dizaine de pays étrangers seront représentés pour ce concours dans lesquels les chiens s'affronteront sur des épreuves d'agility et de mensurations et caractère. En jeu : le titre de Champion de France. L'entrée est gratuite. Ca débute dès 7h.