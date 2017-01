CHARTRES - Le Département rouvre les jardins de l'Evêché

Les jardins de l'Evêché ont été rouvert après quatre jours de fermeture à Chartres. La querelle dure entre la ville et le département autour du Palais Episcopal. Ce mercredimatin, le Département a donc géré l'ouverture du site et se chargera aussi de la fermeture des grilles et du nettoyage du site. Les horaires sont inchangées. Le musée des Beaux Arts lui reste fermé