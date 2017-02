CHARTRES - Le centre-ville ne connait pas la crise... du commerce

Des magasins aux rideaux métalliques tirés, des locaux à vendre, des rues commerçantes qui se vident peu à peu, Chartres ne connaît pas ce problème. Alors que la plupart des centres-villes français et Euréliens se désertifient, celui de la ville Préfecture se classe troisième des villes moyennes en France derrière Colmar et Annecy selon Procos, la fédération du commerce spécialisé. Une vitalité hors norme pour le département liée à plusieurs facteurs explique Alain Contrepois, Adjoint aux relations avec les commerçants et les artisans.

En France, en moyenne, près d'un magasin sur dix est vide. Alain Contrepois estime le taux de vacance des commerces entre 5 et 6%. Il assure que le centre-ville bénéficiera aussi en 2017 d'une attractivité renforcée dès l'ouverture du pôle administratif et du siège du Crédit Agricole qui amènera 400 salariés en Coeur de ville