CHARTRES - Laurent Cussinet à découvrir avec Top In Humour

Après Audrey Vernon hier soir à Luisant, le festival Top In Humour se poursuit ce soir avec un nouvel artiste sur scène. Il s'agit de Laurent Cussinet, nouvelle génération de l'humour qui se produira au Forum de la Madeleine à Chartres. Il proposera son one-man-show “Entre mon Coeur et mes Cussinettes”. Ecoutez Laurent Cussinet qui nous parle de son spectacle et de son envie de monter sur scène.

Laurent Cussinet interrogé par Ludovic Ravailleau. Le spectacle débutera à 20h30 à la Salle Doussineau à Chartres. Sachez qu'en première partie de soirée, il y aura le premier plateau découverte des Tremplins des p'tits rieurs (Loïc Fontaine, Tristan Lucas et Max Lek). L'entrée est à 12 € et 15 € (Pass festival 12 €).

Réservations au 06 25 58 42 33.