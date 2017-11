CHARTRES - La rénovation urbaine se poursuit avec l'ANRU

Le nouveau programme de rénovation urbaine est lancé dans l'agglomération chartraine. Chartres et Mainvilliers ont signé, lundi, un protocole de préfiguration du Nouveau programme pour la rénovation urbaine (NPNRU). A Chartres, près de 120 millions d'euros ont déjà été investis pour métamorphoser l'ex-quartier Beaulieu. Ce quartier des Petits Clos va donc bénéficier d'une nouvelle phase de travaux avec 410 logements démolis et 267 reconstruits. A Mainvilliers, l'enveloppe accordée par l'ANRU 2 permettra de transformer le quartier Tallemont et ses barres des années 70. 240 logements seront détruits dont la barre dite la « banane », Jaurès et Résistance. Les travaux ne devraient pas débuter avant 2019. Ecoutez Jean-Pierre Gorges, le président de l'agglomération chartraine au micro de Christophe Blondel.