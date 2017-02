CHARTRES - L'Agglo investit massivement

Un pôle administratif, un complexe culturel et sportif, une unité de production de repas pour la restauration collective, des projets structurants pour l'eau potable et l'assainissement, le pôle Gare de Chartres, autant de projets qui vont être mis en place dans les trois ans à venir par l'agglo de Chartres, pour un budget de plus de 200 millions d'euros sur les trois ans. Jeudi, l'agglo de Chartres était à l'heure du débat d'orientations budgétaires. Franck Masselus, le vice-président en charge des finances, revient sur le financement de ces investissements au micro d'Elise Vellard.

L'opposition est intervenue sur la plus-value que va réaliser l'agglomération avec la dissolution du syndicat électrique du pays chartrain. Une manne financière de 25 millions d'euros qui devrait logiquement revenir, selon l'opposition, aux communes qui étaient adhérentes au Syndicat électrique du pays chartrain. Ecoutez Eric Chevée.