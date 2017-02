CHARTRES - Jean-Moulin : le collectif s'adresse au préfet

Le collectif Jean Moulin à Chartres vient d'adresser un courrier au préfet pour lui demander d'intervenir concernant l'avenir du collège. Il rappelle que selon lui la « re-sectorisation « provisoire », votée par le Conseil Départemental, ne respecte pas le principe de mixité sociale et surcharge plusieurs collèges ». Le collectif précise que les « Elèves, parents, enseignants et personnels vivent la préparation de la rentrée 2017 dans la confusion, l’incertitude et donc l’angoisse et le stress. »