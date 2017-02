CHARTRES - Embarquez vos enfants à la cathédrale

« Embarquez vos enfants à la cathédrale », c'est la proposition que vous fait le service accueil visite de la cathédrale de Chartres. Une visite pour les enfants de 6 à 12 ans qui aura lieu pendant les vacances scolaires. Une approche dynamique et interactive. Un aperçu varié sur la cathédrale : architecture, vitraux, sculptures… Une cathédrale surprenante, à mesure d’enfant, pour apprendre et s’amuser. Ce sera de 15h à 16h, les 14, 16, 21 et 23 février sur inscription.

Sur inscription auprès du Service Accueil-visites 02.37.21.75.02. Tarif 5 € / pers. Tarif réduit : 4 € /pers. (pour les familles de 4 pers. et plus).