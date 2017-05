CHARTRES – Deux jeunes soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs cambriolages

L'enquête se poursuit autour des deux mineurs interpellés la semaine dernière à Champhol alors qu'ils tentaient de cambrioler deux pavillons. En attendant, l'un des jeunes a été placé en détention provisoire et le second dans un centre éducatif fermé selon l'Echo Républicain. Les deux jeunes pourraient être à l'origine de plusieurs vols commis dans l'agglo de Chartres et de Dreux ainsi que d'autres départements.