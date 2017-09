CHARTRES – Des postiers prêtent serment

27 jeunes postiers prêteront serment à Chartres, ce mardi. Chaque facteur doit ainsi se soumettre à cet « engagement fort et solennel » qui l'oblige au secret professionnel, l'inviolabilité des courriers, ainsi que le devoir d’honnête et de probité. Le serment professionnel des postiers est aussi vieux que l’existence de la Poste. En 1790, sous la Révolution française, « les Employés des Postes prêtent serment de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux [...] toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu ».