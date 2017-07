CHARTRES - Des Franciliens arrêtés après le vol d'un coffre-fort

Soupçonnés d'avoir volé un coffre-fort d'un antiquaire du centre ville de Chartres, six hommes et une femme ont été interpellés à Paris et dans le Val de Marne. Cette bande organisée s'était introduite dans la boutique chartraine dans la nuit du 9 au 10 mai dernier. Après avoir fracturé la porte, ils avaient emporté le coffre. A l'intérieur des bijoux et de l'argent liquide pour un total estimés à plus de 200 000 €. Trois suspects ont été mis en examen et écroué. Un quatrième est sous contrôle judiciaire.