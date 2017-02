CHARTRES - Des contes à la MPT de Rechèvres

Journée contes, aujourd'hui vendredi, à la Maison pour tous de la cité de Rechèvres à Chartres, avec « Colporteurs, la tournée des conteurs ». Trois spectacles sont proposés par l'association Contes et bricoles. Au programme, du merveilleux et du facétieux à une ou deux voix avec Sophie David, Marie-Christine Loubris, Sophie Pérès et Marie-France Duprez. Spectacles à 11 heures, 14h30 et 19 heures. Tarif unique à 6€.