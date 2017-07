CHARTRES - Découvrez la ville en compagnie de 3x et Broussaille

L’Office de Tourisme de Chartres propose à partir de d'aujourd'hui aux enfants, et aux plus grands qui les accompagnent, de découvrir Chartres en s’amusant ! C’est en compagnie de 3x et Broussaille que les enfants devront relever un défi : retrouver le vitrail oublié !

3x et Broussaille sont à Chartres pour aider un jeune apprenti à résoudre l’énigme du vitrail oublié. L’évêque Fulbert a passé commande d’un vitrail au maître verrier de la ville. Le maître est maintenant vieux et ne se rappelle plus très bien ce qu’il doit représenter dans le vitrail.

A la fin du parcours, la famille est invitée à se présenter à l’accueil de l’Office de Tourisme où une surprise les attend !

Le parchemin est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme dès ce vendredi 14 juillet, au tarif de 2 €.