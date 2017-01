CHARTRES - Décès d'Albert Blanchard

A Chartres, on a appris ce lundi le décès d'Albert Blanchard des suites d’une longue maladie. Passionné par le 7ème Art, il était reconnu comme « monsieur cinéma ». Albert Blanchard avait été conseiller municipal de 1977 à 1995.

Extrait de l'hommage de Jean-Pierre Gorges, député maire de Chartres : "Passionné par le 7ème Art, il avait été figurant dans de nombreux films, dont certains très connus : entre autres Ripoux contre Ripoux, l’affaire Seznec, Germinal, Astérix et Obélix contre César, et bien sûr Jean Moulin, tourné en grande partie dans sa ville chérie. Car Albert le cinéphile était d’abord un amoureux de sa ville. Il avait conjugué ses deux passions en se faisant l’avocat de Chartres, ville de tournages, auprès de sociétés de production et des instances publiques, notamment régionales, qui contribuent à la réalisation des longs et courts métrages comme au choix des lieux de tournage.

Notre philosophe décontracté ne comptait que des amis.

Cet homme parfaitement désintéressé avait heureusement été reconnu pour son œuvre, quand Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture à l’époque, lui avait remis les insignes de Chevalier des Arts et Lettres et quand Jean-Pierre Gorges lui avait remis la médaille d’honneur de la Ville. C’était bien le moins que Chartres pouvait faire pour lui.

Adieu mon ami !"