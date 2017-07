CHARTRES / CLOYES - Top in Humour réduit la voilure, pas les talents

Kyan Khojandi, Audrey Vernon, et Pierre Palmade, seront les têtes d'affiches du prochain festival Top in humour en Eure-et-Loir. La 16e édition sera resserrée après la baisse des subventions. La 16e édition proposera dix spectacles*, sept de moins qu'en 2016. Plus que 15 jours de spectacles uniquement dans les salles de Chartres Métropole, plus une date à Cloyes-sur-le-Loir. Le festival fait son retour aux sources et se concentre sur les jeunes talents nous dit Dominic Le Bé.

Des comédiens qui poussent souvent d'eux même les portes du festival témoigne, le programmateur qui répondait à Christophe Blondel

Laurent Cussinet, François Guédon, Antoine Demor, Frédéric Fromet, les Caramels Fous et la finale des Tremplins seront à découvrir pendant cette quinzaine de l'humour. Cloyes aussi recevra le festival, mais en amont. Laurent Barat viendra à la salle Raymond Connard, le 14 octobre. Le président du tremplin sera Frédérick Sigrist, chroniqueur à France Inter, un jury qui sera aussi composé de représentants de France Télévision et de la chaine Comédie+.

*Programmation du Festival Top in humour

Sam 14/10 – Cloyes-sur-le-Loir – Laurent Barat

Jeu 09/11 – Lucé – Kyan Khojandi

Ven 10/11 – Luisant – Audrey Vernon

Sam 11/11 – Chartres – Laurent Cussinet

Dim 12/11 – Chartres – François Guédon

Ven 17/11 – Lucé – Les Caramels fous

Ven 17/11 – Chartres – Pierre Palmade

Sam 18/11 – Oisème – Antoine Demor

Sam 25/11 – Mainvilliers – Frédéric Fromet

Dim 26/11 – Mainvilliers – Finale des Tremplins

Du 9 au 26/11 – Chartres – Portail Sud (Artiste non communiqué)

Réservations au 06 25 58 42 33