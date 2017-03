CHARTRES - Alex Lutz annule

Alex Lutz annule son one man show au théâtre de Chartres. L'humoriste qui incarne Cathe­rine dans La Revue de Presse de Cathe­rine et Liliane du Petit Jour­nal de Canal +, devait venir le 29 avril, mais des « modifications de planning de dernière minute » ne permettent plus d'assurer cette date explique sa production. Les spectateurs qui possédaient un billet peuvent se faire rembourser. Ils doivent contacter le Théâtre avant le 15 avril.