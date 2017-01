CHARTRES - 20e édition de la Nocturne

C'est la 20e édition de la Nocturne de Chartres ce samedi soir. Cinq parcours sont proposés le 5, 9, 11, 14 et 18 km. Le départ se fera à 20h du parvis de la cathédrale et les participants pourront se faire plaisir et découvrir les différentes richesses de la ville à travers les différents parcours.. L'année dernière plus de 1 600 personnes avaient participé à ce rendez-vous festif et familiale. La participation est de 3€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Les inscriptions seront possibles sur place dès 14h. Ecoutez Jacky Poirier, responsable de la section Randonnée pédestre de l'ASPTT Chartres interrogé par Ludovic Ravailleau.