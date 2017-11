CHARTRES - 15ème édition du Congrès Parfums et Cosmétiques

Plus de 500 professionnels sont attendus ce mercredi et jeudi pour la 15ème édition du Congrès Parfum et Cosmétiques de Chartres. C'est un rendez-vous annuel entre les professionnels du secteur et les autorités qui est organisé par la Comestic Valley à Chartrexpo. Parmi les thèmes abordés cette année : L'actualité de la réglementation européenneet les conséquences possibles du Brexit, un focus sur l'évaluation de la sécurité, la norme Iso relative aux ingrédients et produits bio ou encore l’impact de l'e-commerce